На дальневосточных гектарах в Якутии создают природный парк

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Получатели дальневосточных гектаров в Якутии реализуют проект создания природного парка "Чукул" для развития туризма, участки находятся примерно в 55 км от столицы региона. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минвостокразвития России.

"Идея создания на дальневосточных гектарах природного парка вызывает у людей большой интерес, и это внушает оптимизм и надежду на динамичное развитие. Основа природной территории парка - сосновый бор и березовые рощи, здесь протекает река Чукул, есть два рыбных озера, окруженные живописными лесными лугами. Такой природный парк - идеальное место для занятий спортом, рыбалки, комфортного детского отдыха", - говорится в сообщении.

В период распространения коронавируса активное развитие природного парка приостановилось, но по мере смягчения ограничительных мер возобновляется плановая работа. "Не уверен, что многие смогут поехать в этом году в отпуск, как они делали это раньше, - приводятся слова получателя дальневосточного гектара Олега Степанова. - Но людям нужно отдыхать. И желательно делать это за пределами городских квартир. Поэтому возможности нашего природного парка к услугам жителей республики".

"Главной целью проекта природного парка "Чукул" является улучшение качества природной среды в непосредственной близости от Якутска. Под улучшением качества мы подразумеваем сохранение локальных природных объектов, развитие экологического сознания у населения, внедрение альтернативных источников энергии и "зеленых технологий" при строительстве", - отметил Степанов. Ранее на территории парка проходили соревнования по скандинавской ходьбе, проводились акции по посадке саженцев и мастер-классы по сбору дикоросов и лекарственных растений, приезжали рыбаки и туристы на семейный отдых.

На сегодняшний день, по данным АРЧК, в Якутии заключено более 9,2 тыс. договоров безвозмездного пользования, что является четвертым результатом по ДФО после Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области. Количество участников программы в регионе приближается к 29 тысячам.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.