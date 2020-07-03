В Чечне возобновили межрегиональные поездки на общественном транспорте для жителей региона

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Межрегиональный общественный транспорт, деятельность которого была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, вновь заработал в Чечне, но только для местных жителей. Об этом сообщил в пятницу министр транспорта и связи республики Рамзан Черхигов.

"Сегодня возобновил работу общественный транспорт из Чеченской Республики в ряд других регионов и городов России. Обращаем внимание, что на начальном этапе транспорт будет обслуживать только жителей Чеченской Республики", - написал министр в Instagram.

В частности, запущены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, в регионы СКФО и ЮФО.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса: отменен режим самоизоляции, сняты ограничения на передвижение внутри региона, возобновил работу в штатном режиме аэропорт Грозного. Кроме того, в регионе заработали гостиницы, курорты и кафе.

В Чеченской Республике выявлено 1 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 199 человек выздоровели, 24 умерли. С марта в республике действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, гостиницы, развлекательные центры и магазины были закрыты. Также были закрыты границы региона для въезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.