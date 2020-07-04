В пещере "Таврида" обнаружили температурную аномалию

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Ученые обнаружили температурную аномалию в пещере "Таврида", среднегодовая температура внутри карстовой полости на 2,5-3 градуса выше, чем на поверхности, сообщил журналистам старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин.

Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы "Таврида" на Крымском полуострове. В "Тавриде" найдено около 300 кг останков древних животных. По мнению ученых, пещера в разное время служила логовом для хищников, которые приносили в нее свою добычу.

"Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно, так принято в карстологии считать, в пещерах такая же температура, как среднегодовая температура на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе, грубо говоря, в Симферополе, 10,8 градуса примерно. Там - 13,5, то есть на 2,5-3 градуса выше", - сказал Самохин.

Он отметил, что ученые пока не могут объяснить эту аномалию. "Можем предполагать, что идет поток глубинного тепла, может быть, замедлен воздуха обмен, накапливается тепло и не выходит с лета. Пока об этом сложно говорить, но есть аномалия", - добавил Самохин.

Также он рассказал, что сейчас специалисты выясняют, почему в пещере ранее была повышена концентрация углекислого газа. "Когда померяли, в 100 раз превышало норму. Сейчас проветрилось, практически в норму вошло. Откуда брался этот углекислый газ - долго накапливался или происходит поток его - тоже очень интересно", - отметил ученый.

О пещере

По данным Русского географического общества, пещера "Таврида" начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Среди находок - останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.

При пещере планируется создать научный стационар КФУ на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения пещеры туристами. У входа в пещеру планируется разбить ландшафтный парк и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост, останки которых были найдены в пещере. Это трехметровый верблюд и страус высотой в 3,5 м, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых - кот Таврик - уже стал символом пещеры. Фигуры изготавливаются в КНР и Санкт-Петербурге.