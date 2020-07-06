Высокоточные УЗИ-аппараты поступят в детские поликлиники Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Детские поликлиники Ставрополья впервые начали оснащать УЗИ-аппаратами экспертного класса по национальному проекту "Здравоохранение". До конца 2020 года учреждения получат 19 единиц оборудования, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого Минздрава.

"Работа по улучшению материально-технической базы и оснащению медицинских учреждений современным оборудованием на особом контроле Минздрава. В текущем году в детские поликлиники поступит 19 аппаратов для ультразвуковой диагностики", - цитирует пресс-служба первого замминистра здравоохранения края Юрия Литвинова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, поступающие аппараты УЗИ относятся к экспертному классу. Подобное оборудование впервые закупается по нацпроекту для детских поликлиник, ранее учреждения работали на аппаратах другого более низкого класса.

По региональному проекту "Развитие детского здравоохранения Ставропольского края" современное оборудование уже получила детская поликлиника Красногвардейской районной больницы. Ультразвуковой аппарат имеет четыре датчика для проведения точной ранней диагностики различных заболеваний любых органов у детей, в том числе у новорожденных.

"Он отличается высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза. У врача есть возможность в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ пациента. Такое высококлассное оборудование поступило в лечебное учреждение впервые, поэтому специалист, который будет работать на нем, прошел необходимое обучение", - уточняется в сообщении.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.