Экотропу на бархане Сарыкум в Дагестане открыли в тестовом режиме после пандемии

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Экологическая тропа на Сарыкумском участке заповедника "Дагестанский", где расположен самый большой в Европе песчаный бархан Сарыкум, с начала июля открыта для посещения в тестовом режиме. Туристов принимают с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности, сообщила ТАСС во вторник сотрудник отдела экологического просвещения заповедника Марьям Магомедова.

"С начала июля мы начали принимать первых посетителей на Сарыкуме. Пока мы запустили тропу в тестовом режиме, но при этом посетители есть, их достаточно много, туристические фирмы тоже привозят туристов. Мы даем посетителям рекомендации по соблюдению мер безопасности - и у КПП, и на тропе, и в Музее природы установлены информационные щиты с напоминаниями о необходимости соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки", - сказала Магомедова.

По ее словам, в этом году на Сарыкумском участке заповедника был проведен ремонт - обновлены информационные щиты и аншлаги, контрольно-пропускной пункт, ранее находившийся в охранной зоне заповедника, перенесен непосредственно к началу тропы, обновлена сама экологическая тропа.

"Сейчас работаем над тем, чтобы обновить информационное оснащение, а также над открытием визит-центра. Его построили в прошлом году, сейчас идет работа по его внутреннему оснащению, мы откроем его в этом году", - добавила собеседница агентства.

Она также уточнила, что в настоящее время в разработке находятся новые маршруты заповедника, в том числе по территории Самурского национального парка.

Сарыкум (название в переводе с тюркского означает "желтые пески") - самый большой в Европе песчаный бархан, расположенный в Кумторкалинском районе Дагестана. Его высота - по разным данным, от 244 до 262 метров, в поперечнике - 2-3 км, площадь - около 600 гектаров. По данным заповедника "Дагестанский", на Сарыкумском участке и прилегающих к нему территориях зарегистрировано более 250 видов наземных позвоночных, в том числе четыре вида земноводных, 21 вид пресмыкающихся, 194 вида птиц и 32 вида млекопитающих. Из них 46 видов - редкие и исчезающие, занесенные в Красные книги России и Дагестана.