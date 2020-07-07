В Архангельской области разрешили работать летним кафе, библиотекам и санаториям

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области сняли ограничения на работу библиотек, санаториев, домов отдыха, также разрешено открывать летние кафе и веранды. Послабления режима не касаются Архангельской агломерации, где сосредоточено значительное число инфицированных жителей, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"Библиотеки возобновляют работу. Снимаются ограничения на разрешение бронирования и размещения в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях. Снимается также ограничение на работу организаций общественного питания при предоставлении услуг на открытом воздухе: в летних кафе, на летних верандах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в регионе пока сохраняют запрет на бронирование мест, продажу путевок, прием и размещение детей в лагерях, расположенных на территории области. Принятые решения решения не касаются территории Архангельской агломерации (Архангельска, Новодвинска, Северодвинска) и Приморского района включая Соловецкие острова. Там ограничения продлены в полном объеме до 14 июля включительно. На территории агломерации продлевается масочный режим в магазинах и других местах оказания услуг. На иной территории области масочный режим является рекомендованным.

"Также до 14 июля продлеваются ограничения для кинотеатров, кальянных, спортивных мероприятий, салонов татуажа и пирсинга", - отмечается в сообщении. Снимаются ограничения и на посещение стадионов для индивидуальных тренировок, уточнили в пресс-службе.

Морским или воздушным транспортом можно посетить Соловецкие острова при обязательном наличии справки, подтверждающей отсутствие коронавируса. Ранее ТАСС сообщил, что власти региона сняли ограничительные меры в Северодвинске, где ранее было выявлено наибольшее число зараженных коронавирусом в регионе. Решение было принято в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации. Ограничительные меры в городе были введены 6 июня.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 6 419 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 3 300 пациентов выздоровели и выписаны. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в последнее время зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе значительно выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились 2 736 человек, 1 752 из них - сотрудники судостроительных предприятий.