Медали "За любовь и верность" в честь праздника вручили семьям-долгожителям в ДФО

ТАСС, 8 июля. Семейные пары, прожившие вместе от 25 до 50 лет, в День семьи, любви и верности получили памятные награды в дальневосточных регионах. Как сообщают региональные правительства, запланированные ранее праздничные мероприятия пришлось сильно сократить из-за противоэпидемических мер.

"Медалью награждаются граждане РФ - супруги, которых связывает долгая история семейного союза, крепкие отношения, основанные на любви и верности, которые создали благополучие семьи и воспитали детей достойными членами российского общества. 8 июля медали "За любовь и верность" планируется вручить 33 семьям в 18 муниципалитетах Приморья. Кроме того, в этот день на 11 территориях состоятся 22 бракосочетания", - передает пресс-служба правительства Приморья слова директора департамента ЗАГС Ольги Андросовой.

В Чукотском автономном округе также подготовили награды для супружеских пар в честь празднования Дня семьи, любви и верности. "Награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества. В честь праздника в 2020 году 69 супружеских пар Чукотки наградят медалью", - сообщили ТАСС в региональном департаменте социальной политики.

На Сахалине, где недавно был пройден третий этап снятия противоэпидемических ограничений, областная научная библиотека подготовила тематическую музыкальную концертную программу для слушателей офлайн.

В Хабаровском крае проводят чествование супругов, проживших вместе 50 лет и более, им вручается краевой памятный знак "За супружеское долголетие". С учетом сложной эпидемиологической ситуации очные поздравления в большинстве муниципальных образований края решено отложить до снятия ограничений. К настоящему времени обладателями этого знака стали более 360 семей. В этом году краевой реестр супругов-долгожителей пополнят 92 супружеские пары ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе со знаками по решению губернатора края им вручают памятные подарки.

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Он отмечается в России с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили около 4,5 тыс. пар.