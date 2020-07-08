Сильные дождь, град и ветер ожидаются в КБР в ближайшие три дня

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. МЧС объявило штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за ожидающихся сильных дождей, града и ветра до 25 м/с в ближайшие три дня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

"В период с 12:00 до 14:00 часов и до конца суток 8, 9, 10 июля по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, на реках - подъем уровней воды, в горах - сход селей малых объемов", - говорится в сообщении.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком. Возможно увеличение количества ДТП, нарушения в работе транспорта, ухудшение условий дорожного движения.

Сильный ветер может повредить кровли зданий и строений, могут пострадать и сельскохозяйственные культуры. "Источник ЧС (происшествий) - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема)", - предупредили в МЧС.