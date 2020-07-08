На Ставрополье за пять месяцев произведено около 3,5 тыс. т мороженого

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Компании Ставрополья за первые пять месяцев 2020 года произвели порядка 3,5 тыс. т мороженого. Всего в регионе выпускают более 160 видов мороженого, сообщили в среду журналистам в управлении по информационной политике правительства края.

"На Ставрополье выпускают более 160 видов мороженого на любой вкус. В регионе только за январь-май 2020 года произведено около 3,5 тыс. т мороженого. В прошлом году в крае произведено 8,4 тыс. т мороженого. Это позволяет свести к минимуму поставки из других регионов и импорт", - говорится в сообщении.

По данным управления, к числу наиболее крупных производителей мороженого относятся АО "Молочный комбинат "Ставропольский", ЗАО "Холод" и ООО Торговый дом "Иней". Мороженое здесь делают по ГОСТу, используя различные инновационные технологии.

"Следуя мировым тенденциям, ставропольские предприятия в прошлом году освоили выпуск низколактозного мороженого для тех, кто страдает непереносимостью молочного сахара (лактозы). Кроме того, в крае с 2019 года приступил к работе ООО "Козий молочный комплекс "Надеждинский", который кроме производства традиционной молочной продукции выпускает мороженое из цельного козьего молока, обладающее гипоаллергенными свойствами", - отмечается в сообщении.