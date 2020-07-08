"Русские Витязи" выступят под Белгородом с программой к годовщине Прохоровского сражения

ТАСС, 8 июля. Летчики авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" выступят в Белгородской области 11 и 12 июля с программой, приуроченной к годовщине крупнейшего в истории Второй мировой войны танкового сражения под Прохоровкой, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Пилотажная группа пролетит над Прохоровским полем и городами Белгородской области. Двенадцатого июля в 11:35 в небе над Прохоровкой "Витязи" покажут в воздухе 25-минутную программу с пилотажными композициями", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, 12 июля в регионе состоится официальное открытие музея "Битва за оружие Великой Победы", отмененное ранее из-за ограничений в связи с пандемией. Музей площадью 5 тыс. кв. метров разместился на территории музея-заповедника "Прохоровское поле", построенного на месте танкового сражения.

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.