Санаторно-курортный комплекс Кабардино-Балкарии возобновит работу с 10 июля

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Объекты санаторно-курортного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР), закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 10 июля. Соответствующее решение принято на заседании оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"С учетом складывающейся позитивной динамики правительством КБР по согласованию Роспотребнадзором предлагается с 10 июля возобновить деятельность санаторно-курортных организаций, также смогут начать работу гостиницы, турбазы, пансионаты с ограничением заполняемого коечного фонда", - говорится в сообщении.

Также в регионе будет разрешено проводить торжественные церемонии регистрации брака с количеством гостей до 10 человек, откроются плавательные бассейны, фитнес-центры, бани, сауны. Снимаются ограничения по посещению учреждений общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет при этом предлагается продлить.

Отмечается, что с 11 по 22 июня Кабардино-Балкария находилась на плато по количеству заболевших. В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильная, на протяжении около двух недель отмечается отрицательная динамика темпов прироста заболеваемости.