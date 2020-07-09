Рабочая группа при оперштабе КЧР за месяц передала жителям почти 4 тыс. наборов продуктов

ЧЕРКЕССК, 9 июля. /ТАСС/. Рабочая группа при оперативном штабе Карачаево-Черкесии за месяц передала более 3,7 тыс. продуктовых наборов жителям республики, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС член оперативной группы, заместитель постоянного представителя КЧР при президенте РФ Султан Тогонидзе.

"Рабочая группа при оперативном штабе КЧР, который возглавляет глава республики Рашид Темрезов, объединила в себе как представителей органов государственной власти, так и институты гражданского общества, гражданские инициативные группы. При создании проекта мы выработали алгоритм действий, это работа в четырех направлениях: оснащение учреждений системы здравоохранения, гуманитарная помощь нуждающимся, информационное освещение и контроль. Мы подсчитали результаты за месяц и хотим показать, что это действительно успешный инструмент для созидательной работы по противодействию коронавирусной инфекции. К примеру, в рамках деятельности рабочей группы за месяц более 3,7 тыс. оказавшихся в сложной ситуации семей получили продуктовые наборы", - рассказал Тогонидзе.

По его словам, рабочая группа занималась координацией спонсорской помощи, привлечением для работы в республике квалифицированных медицинских кадров и обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты. Медицинским организациям республики было передано 2 аппарата ИВЛ, около 22 тыс. одноразовых масок, около 10 тыс. респираторных масок, 17,4 тыс. перчаток, более 400 защитных очков и 1,4 тыс. защитных экранов для лица, 3,7 тыс. защитных комбинезонов, 150 литров дезинфицирующих средств, 360 пульсоксиментров, 2 автомобиля скорой помощи и один легковой автомобиль. В республику были привлечены 13 медиков из других регионов страны.

В соответствии с назначением врача, более 500 человек получили наборы лекарственных средств для амбулаторного лечения. Для информирования населения о ситуации с коронавирусом, о порядке действий при наличии симптомов и для предупреждения распространения инфекции было проведено около 2,5 тыс. онлайн-консультаций 44 практикующими медиками, больше 10 тыс. буклетов раздали в местах массового скопления людей. Члены рабочей группы обзвонили более 1,6 тыс. зараженных коронавирусом для того, чтобы узнать об их потребностях. Осуществлялся постоянный контроль за оснащением медперсонала и медучреждений средствами индивидуальной защиты, медикаментами и аппаратами жизнеобеспечения, члены группы провели 27 выездных проверок медучреждений на территории региона.

Тогонидзе добавил, что деятельность рабочей группы будет корректироваться в соответствии изменениями в эпидемиологической обстановке региона. "Акценты немного смещаются. Сейчас мы приоритетным направлением считаем именно амбулаторное лечение, это будут как продуктовые наборы, так и полные лекарственные наборы. Потому как на сегодняшний день появилась динамика в сторону снижения количества госпитализированных жителей, и амбулаторные пациенты, которые нуждаются в поддержке, эту помощь получат, на этом мы и хотим сосредоточиться", - заключил он.