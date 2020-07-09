В Самарской области выявили вспышку бруцеллеза

ТАСС, 9 июля. Карантин по бруцеллезу коров установили в Шигонском районе Самарской области, где нашли очаг заболевания. Об этом в четверг сообщает управление Россельхознадзора региона.

"Зарегистрирован неблагополучный очаг по бруцеллезу крупного рогатого скота, в Шигонском районе установлен карантин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Уточняется, что заболевание было установлено при исследовании сыворотки крови коров, принадлежащего ЗАО "Берег-Агро". Компания работает в сфере разведения и содержания крупного рогатого скота молочного направления.

"В хозяйстве в связи с заболеванием проводятся все необходимые мероприятия, разработан комплексный план по предупреждению распространения и ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота", - отмечается в сообщении.

Бруцеллез - хроническая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями. Инфекционный процесс характеризуется скрытым течением, переходящим в хроническое. Бруцеллез передается от животных к человеку. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу зараженных продуктов - сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока.