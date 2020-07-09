Кабмин выделил 1,3 млрд рублей на надбавки региональным полицейским

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 1,3 млрд рублей на увеличение ежемесячных надбавок с 1 июля для сотрудников МВД России в Московском регионе, а также Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1 млрд 319 млн 500 тыс. рублей на увеличение с 1 июля уровня денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел РФ, проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы полиции, строевых подразделениях дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также сотрудников транспортной полиции и полков полиции, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в виде ежемесячной надбавки к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач, в среднем на 6 тыс. рублей в месяц", - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что МВД РФ поручили проконтролировать целевое и эффективное использование указанных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.