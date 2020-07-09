"Точки роста" примут более 52 тыс. школьников Ставрополья до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Более 52 тыс. школьников смогут заниматься в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" на Ставрополье к 2024 году. В регионе создадут 289 центров, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"На Ставрополье, по данным краевого министерства образования, в прошлом году было открыто 70 таких центров, в этом году запланировано создание еще 42. Всего к 2024 году в крае появятся 289 "Точек роста", где будут заниматься более 52 тыс. школьников", - говорится в сообщении.

В День знаний в 2020 году "Точки роста" откроют в двух сельских школах Новоалександровского городского округа. В помещениях уже провели ремонт, закупили мебель, ожидается поставка оборудования. "В распоряжение школьников поступит цифровая и компьютерная техника, квадрокоптеры, VR-шлемы, 3D-оборудование, а также обучающее оборудование по оказанию первой медицинской помощи", - пояснили в управлении.

Создание центров в селах и небольших городах проходит в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". В "Точках роста" внедряют образовательные программы с обновленным содержанием по предметам "Технология", "Информатика" и ОБЖ. Также в рамках дополнительного образования дети учатся IT-технологиям, медиатворчеству, игре в шахматы. В Ставропольском крае в открытых "Точках роста" занятия для школьников организуют не только в учебные дни, но и во время каникул.