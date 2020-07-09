Реставрацию некрополя в Пятигорске поддержат на уровне края

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. Некрополь в Пятигорске, который является местом первоначального захоронения поэта Михаила Лермонтова и где захоронены известные архитекторы братья Бернардацци, помогут отреставрировать за счет краевых средств. Об этом в четверг сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

"Чтобы сохранить этот памятник истории для следующих поколений, нужна государственная поддержка. Считаю, что реставрация и обустройство Пятигорского некрополя должны стать краевым проектом. Будем решать эту задачу", - написал Владимиров.

По его словам, пятигорский Некрополь - уникальное место. "История под открытым небом. Здесь каждый камень хранит память. Это место первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова, братьев Бернардацци, многих других известных людей, оставивших заметный след в прошлом нашего края", - сообщил глава региона.

Он отметил, что значительная часть территории некрополя сейчас в запустении. Ее приводят в порядок волонтеры, люди, неравнодушные к истории города.

"Есть идея установить здесь указатели с QR-кодами, которые помогут посетителям сориентироваться на территории, узнать много нового и интересного, быстро и легко получить историческую справку. В любом случае стиль и расположение таких объектов предстоит тщательно продумать, информационные стенды должны гармонично вписаться в среду", - сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в пресс-релизе городской администрации.

По информации Ворошилова, в планах есть не только приведение в порядок некрополя, но и благоустройство расположенного рядом Лазеревского сквера. Эту территорию соединят с "верхней" курортной зоной тротуаром и лестницей с каскадом фонтанов.