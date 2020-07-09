В создаваемом приюте в Пятигорске в 2020 году смогут разместить более 2 тыс. животных

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Строительство приюта в Пятигорске на Ставрополье позволит разместить до 2 тыс. животных, что в четыре раза увеличит возможность содержания безнадзорных кошек и собак в регионе. Существующие приюты рассчитаны на 549, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении ветеринарии.

"На Ставрополье планируют построить приют для 2 тысяч животных <…> Всего в крае пять действующих специализированных организаций, где единовременно можно разместить 549 животных, а потребность в десятки раз выше", - говорится в сообщении.

Приют для животных будет создан в городе-курорте Пятигорске, власти муниципалитета совместно с краевым Минстроем подбирают земельный участок для строительства. Проведен предварительный расчет годового содержания приюта, деньги будут выделять из бюджета.

По данным управления, в крае зарегистрировано около 11 тыс. безнадзорных животных, большинство из них ранее были домашними питомцами. "Одним из принципиальных вопросов является ужесточение ответственности для заводчиков <…> Необходимо ввести строгий учет всех животных с помощью чипирования и постепенно сокращать количество бродячих животных посредством их стерилизации", - отмечают в управлении.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщал журналистам, что в регионе будут построены два масштабных питомника для содержания безнадзорных животных. Первый из них создадут в Пятигорске, место для размещения второго будет определено в северной части края. На строительство приютов планируется направить из краевого бюджета около 90 млн рублей.