В Дагестане в 2020 году завершат строительство автодороги к двум высокогорным селам

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Строительство автомобильной дороги протяженностью 4,4 км к высокогорным селам Нижнее и Верхнее Хваршини Цумадинского района Дагестана завершится в этом году, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного строительства республики.

"В Цумадинском районе продолжается строительство автомобильной дороги к селам Нижнее и Верхнее Хваршини протяженностью 4,4 км. Населенные пункты ранее были оторваны от внешнего мира в связи с отсутствием дороги. В данный момент на объекте практически полностью завершены работы по возведению земляного полотна, идет заготовка материала для устройства дорожной одежды и обустройства", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, завершить строительство планируется в этом году.

"Кроме того, для жителей пока бездорожных сел Цихалак и Хушет пешая тропа сократится почти на 5 км", - добавила представитель пресс-службы.

Строительство дороги ведется в рамках государственной программы Республики Дагестан "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан".