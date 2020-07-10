Студию развития детей с ментальными нарушениями создадут в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Открытие студии развития для детей с нарушениями психического и интеллектуального развития планируется осенью в Карачаево-Черкесии. Учреждение будет использовать педагогическую систему Монтессори, занятия будут проводиться дважды в неделю, сообщила ТАСС руководитель проекта, председатель общественной организации по социальной поддержке по защите детей-инвалидов и детей с ОВЗ "Мой ангел" Светлана Байрамкулова.

"С каждым годом численность детей, имеющих инвалидность, на территории РФ увеличивается, и Карачаево-Черкесия не исключение - количество детей-инвалидов до 18 лет за пять лет увеличилось на 30% и составило на февраль 2020 года 3 831 человек, из них 20% - это дети с ментальными нарушениями. Наш проект направлен на использование педагогической системы Монтессори как способа улучшения показателей интеллектуального и психологического состояния и социально-личностного развития детей с ментальными нарушениями. В рамках проекта реализуется программа обучения на базе студии, которая представляет собой отдельное оборудованное помещение с развивающей предметно-пространственной средой, включающая в себя специальные материалы, оборудование и инвентарь", - рассказала она.

Байрамкулова отметила, что уже разработана обучающая программа для детей от 2,5 до 12 лет, рассчитанная на 10 месяцев. Для проведения обучения дети будут разделены на группы, которых будет не менее трех, занятия продолжительностью в два часа будут проводиться дважды в неделю. В рамках проекта будут разработаны и размещены в открытом доступе методические указания для родителей по организации монтессори-среды и применению метода Монтессори в домашних условиях.

Работа центра будет ориентирована на социальную адаптацию детей, формирование сенсорных и математических представлений, развитие движений руки и действий с предметом, овладение навыками письма и чтения, формирование представлений и выработка навыков самостоятельного обслуживания себя и помощи другим. Обучение позволит работать с такими проблемами, как гиперактивность, упрямство, стеснительность, апатия, тревожность и отсутствие мотивации к самостоятельности.

"Овладение навыками практической жизни дает ребенку возможность быть самостоятельным и независимым, приносит ему радость и глубокое удовлетворение от собственной деятельности, развивает уверенность в себе. В ходе реализации проекта "Детство - это важно: программа реабилитации детей с ментальными нарушениями на основе Монтесорри педагогики", для каждого ребенка в рамках программы будет сформирована "дорожная карта" дошкольного развития, исходя из потребностей и возможностей ребенка и специфики заболевания", - заключила руководитель проекта.