На Ставрополье в 2021 году благоустроят 22 объекта по нацпроекту

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья благоустроят по национальному проекту 22 объекта в 2021 году. На работы направят около 830 млн рублей, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба главы региона.

Губернатор региона Владимир Владимиров в режиме видеосвязи провел заседание краевой межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды. Обсуждался ход реализации в крае президентского проекта по созданию комфортной городской среды.

"Продолжается заключение муниципалитетами контрактов на проведение работ на объектах, запланированных к благоустройству в 2021 году. Они расположены в 22 территориях. Запланированное финансирование составляет около 830 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году получателями субсидий в рамках проекта стали 28 муниципалитетов. Планируется провести благоустройство на 31 объекте. Объем финансирования на этот год составляет 1,6 млрд рублей.

Отмечается, что во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Ставрополья в этом году будет участвовать Кировский городской округ с проектом благоустройства поймы реки Кура. Соответствующая заявка направлена в Минстрой РФ. В прошлом году победителем конкурса стал город Буденновск, на средства федерального гранта здесь завершаются работы в Парке Борцов Революции. Срок окончания - середина июля.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).