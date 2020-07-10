Центр опережающей профессиональной подготовки появится в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) планируется в текущем году в Дагестане по федеральному проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки состоится в сентябре на базе Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева в Махачкале. Центр создается в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" и будет оснащен современным мультимедийным и техническим оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых региону", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной целью нового центра профподготовки является "обеспечение потребности экономики республики в высококвалифицированных специалистах в короткие сроки, содействие появлению в регионе новых цифровых компетенций, формированию экспертных и педагогических сообществ по актуальным компетенциям".

"Центр будет работать в сетевом взаимодействии с образовательными организациями и бизнесом. На сегодняшний день уже заключено 12 договоров о сотрудничестве. Он станет площадкой для стажировки. ЦОПП будет разрабатывать программы обучения и повышения квалификации для сотрудников различных предприятий. Работодателям будет оказываться помощь в формировании кадрового запроса в соответствии с потребностями", - отметил представитель пресс-службы.

Кроме того, добавил он, в числе основных функциональных линий центра - координация проведения итоговой аттестации обучающихся профобразовательных организаций республики в форме демонстрационного экзамена и непрерывное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с лучшими практиками.

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, в данном центре можно будет пройти подготовку по востребованным и перспективным профессиям. "Обучение сможет пройти каждый желающий, будь то школьники или люди пенсионного возраста. Открытие центра состоится в сентябре. За год обучение пройдут более 12 тыс. человек", - привел представитель пресс-службы слова Омаровой. Пройти подготовку, переподготовку, повысить квалификацию по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям можно будет за полгода, добавили в министерстве.

О нацпроекте

По данным Минобрнауки республики, подобные центры подготовки по стандартам WorldSkills открываются и в других регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего к 2024 году планируется создать 100 подобных центров. На сегодняшний день функционирует 14 ЦОПП, в 2020 году планируется открытие еще 15.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.