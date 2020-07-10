Первые проекты получили около 36 млн рублей поддержки из Кубанского научного фонда

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Первые 37 проектов, основная часть которых касается сельского хозяйства, получили поддержку из созданного весной Кубанского научного фонда. Всего было выделено около 36 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Первые 37 проектов ученых края получили поддержку Кубанского научного фонда. На поддержку отобранных проектов из краевого бюджета выделено 36 млн рублей. В их реализации будет задействовано 212 ученых, 128 из которых меньше 35 лет", - говорится в сообщении.

Поддержка была выделена после конкурса научных проектов междисциплинарных фундаментальных исследований. "Большинство отобранных проектов направлено на изучение фундаментальных основ селекции и мобилизации генетических ресурсов растений и животных, а также на исследования в области биологического контроля вредных организмов фитоценозов, на изучение научных основ высокопродуктивного и ресурсосберегающего земледелия", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по информации пресс-службы, поддержку получили проекты, связанные с материаловедением, цифровыми технологиями, созданием альтернативных источников энергии, а также исследования, касающиеся пищевой и экологической безопасности продуктов питания, педагогики и психологии.

Уточняется, что Кубанский научный фонд был создан весной по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В фонде ТАСС уточнили, что общее финансирование, запланированное на 2020 год, превышает 66 млн рублей, их распределение произойдет также на конкурсной основе в течение года.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России.