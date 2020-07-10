Камчатка создаст проектный офис для контроля за возведением соцобъектов по единой субсидии

ТАСС, 10 июля. Власти Камчатского края планируют создать проектный офис, который будет контролировать реализацию мероприятий по так называемой единой субсидии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития РФ по итогам встречи министра Александра Козлова с врио губернатора края Владимиром Солодовым.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2 млрд рублей субсидии.

"По плану социального развития центров экономического роста (единая субсидия) доложил глава региона. Владимир Солодов рассказал, что реализация мероприятий будет стоять на строгом контроле. По его поручению создается проектный офис для контроля работы, а также закреплена персональная ответственность за эту работу за членами правительства края", - говорится в сообщении.

В этом году сроки создания части соцобъектов по единой субсидии сдвигаются из-за пандемии. Так, в Камчатском крае снято финансирование на 2020 год с проекта строительства краевой больницы. При этом средства перераспределили на новые мероприятия: их планируется направить в том числе на ремонт медучреждений, дорог, обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.

"Принципиально важное решение - оставить региону средства, которые были заложены на строительство краевой больницы в рамках единой субсидии. Благодаря этой мере мы сможем приобрести новое оборудование для 15 больниц, завершить почти 19 км важной для региона трассы - Петропавловск-Камчатский - Мильково, а также отремонтировать почти 40 км в Петропавловске, Елизово и Вилючинске, в том числе межквартальные проезды", - отметил Солодов.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек. Сейчас в рамках единой субсидии макрорегиону выделено 98,6 млрд рублей на 2018-2022 годы.