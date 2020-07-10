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Рельсовый автобус планируется запустить в 2021 году из Архангельска в Онегу

Маршрут должен решить задачу транспортной доступности в муниципалитете маршрут

ТАСС, 10 июля. Рельсовый автобус планируется запустить по маршруту Архангельск - Онега в Поморье в первом квартале 2021 года, он позволит решить задачу транспортной доступности в муниципалитете. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

"В 2021 году из Архангельска в Онегу планируется запустить современный рельсовый автобус. Довольно комфортабельный вид транспорта, который смог бы в определенной степени решить вопрос транспортной связанности Онеги с Архангельском. В первом квартале следующего года этот современный поезд должен начать курсировать по данному маршруту", - процитировали в пресс-службе Цыбульского.

В августе 2019 года такой же рельсовый автобус начал курсировать в Архангельской области на железнодорожных маршрутах Архангельск - Северодвинск и Северодвинск - Ненокса.

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