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В Ульяновске планируют построить ледовый дворец в честь хоккеиста Третьяка к 2023 году

Его проект презентовали 11 июля главе региона Сергею Морозову

УЛЬЯНОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти намерены открыть в 2023 году ледовый дворец имени известного хоккеиста Владислава Третьяка. Его проект был презентован в субботу губернатору региона Сергею Морозову, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"При поддержке проекта на федеральном уровне и соответствующем софинансировании, новый ледовый дворец может появиться в регионе уже в 2023 году. Спортсмены предложили назвать спортивный объект в честь Владислава Третьяка", - сказала собеседница агентства.

Разработку проектно-сметной документации планируется начать в 2020 году.

По информации пресс-службы правительства региона, в Ульяновской области также будет реализован проект "Хоккейный дом". Он предполагает установку модульных конструкций с раздевалками в муниципальных образованиях уже в 2021 году.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияТретьяк, Владислав АлександровичУльяновская область
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