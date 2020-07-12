В Веденском районе Чечни открыли реабилитационный центр

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Современный реабилитационный центр для пациентов с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата открыт в Веденском районе Чеченской Республики. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице "ВКонтакте", учреждение рассчитано на одновременный прием 60 человек, в нем создано 100 новых рабочих мест.

"В торжественной обстановке мы открыли двери современного реабилитационного центра имени Кунта-Хаджи Кишиева для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он рассчитан на одновременное пребывание 60 больных. Центр построен в живописной части Веденского района ЧР, на окраине села Махкеты, в лесистой местности у подножия гор <...> Ввод его в эксплуатацию дал 100 новых рабочих мест", - написал Кадыров, добавив, что все услуги населению в новом центре будут оказываться бесплатно, за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

По словам Кадырова, общая площадь реабилитационного центра составляет более 3 тыс. кв. м, на этой территории расположены двухэтажный корпус с лечебным и спальным отделениями с современным медицинским и реабилитационным оборудованием, а также прогулочная зона, спортивный зал, бассейн и пищеблок. Объект возведен за счет средств фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Все мы прекрасно помним, каким разрушенным был Веденский район. Разбитые дороги, отсутствие мостов, старые, покореженные дома. Сегодня район сильно преобразился - гладкие дороги практически к каждому селу, восстановлены и построены новые дома, социальные объекты. Жизнь с каждым годом становится лучше. Мы делаем для этого все возможное", - также добавил глава Чечни.