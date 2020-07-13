КБР получит почти 20 млн рублей на выплату медработникам увеличенных отпускных

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария получит 19,8 млн рублей на выплату компенсаций за отпуск медицинским работникам, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что правительство России направит более 5 млрд рублей на выплату компенсаций за отпуск медицинским работникам. Как отмечалось, средства на выплаты будут выделены из резервного фонда правительства. Более 4 млрд рублей получат регионы и еще более 1 млрд будут направлены подведомственным медицинским организациям.

"Кабардино-Балкария на указанные цели из федерального центра получит 19,8 млн рублей", - говорится в сообщении. Как отмечается, дополнительное финансирование будет направлено на оплату отпусков врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, а также сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам власти, которым в соответствии с постановлениями правительства РФ в текущем году предоставлялись выплаты стимулирующего характера.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на выплату компенсаций за отпуск сотрудникам медицинских учреждений. Отмечалось, что принятие проекта позволит материально компенсировать неиспользуемые отпускные дни, а также обеспечить оплату отпусков медицинских и других работников с учетом стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

О ситуации в регионе

В региональном оперштабе сообщили, что по состоянию на 13 июля в КБР проведено 105 402 исследования путем тестирования, всего выявлено 5604 случаев заражения коронавирусом(за сутки плюс 42). Из числа заболевших выздоровели 4801 (за сутки плюс 56), умерших - 60. В госпиталях находятся 797 человек, из них: в реанимациях - 40 человек.

Как отмечается, с 11 по 22 июня Кабардино-Балкария находилась на плато. "В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. На протяжении около двух недель отмечается отрицательная динамика темпов прироста заболеваемости, за неделю количество госпитализаций сократилось на 31%. Число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое и составило 12%", - говорится в сообщении оперштаба.

В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.