На Ямал прибыли моржи-разведчики в поисках места для лежбища

ТАСС, 13 июля. Моржи, вернувшиеся на побережье Карского моря в районе поселка Харасавэй Ямало-Ненецкого автономного округа, по мнению ученых, проводят разведку территории для остальных особей, чтобы сформировать там большое лежбище. Всего сейчас на побережье находится 15 особей, сообщил ТАСС директор некоммерческого партнерства "Российский центр освоения Арктики" Андрей Умников.

"Моржи пришли три дня назад в количестве 15 штук, все самцы. По мнению ученых Научно-экспедиционного центра изучения млекопитающих, эти моржи пришли на разведку для дальнейшего формирования лежбища", - сказал он.

По словам Умникова, бригада "Российского центра освоения Арктики" подготовила полевой лагерь для научных сотрудников и волонтеров. "15 июля они будут отправлены из Салехарда на "моржовку" в районе лежбища моржей, где будут заниматься экологической уборкой территории от металлического мусора", - отметил он. В конце июля, после того как волонтеры завершат работу по очистке территории, на побережье приедут ученые, чтобы изучать передвижение моржей.

"Будут установлены датчики слежения за маршрутами моржей для понимания, куда они уходят с территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Работы будут идти в течение августа. После этого мы научно обоснованно сможем понять, с какой целью моржи приходят на Ямал, чем питаются и куда уходят дальше. Ожидаем, что лежбище в этом году будет сформировано, и на побережье прибудет более тысячи особей, как это было в прошлом году", - добавил Умников.

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, без постоянных лежбищ. По мнению ученых, это лежбище стало самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида.