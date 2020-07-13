В регионах Центральной России за три дня может выпасть месячная норма осадков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может выпасть до 100% месячной нормы осадков с 14 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

"Для Центрального федерального округа выпущено предупреждение о комплексе неблагоприятных и опасных погодных явлений: 14-16 июля в связи с перемещением с юга европейской территории России активного циклона в большинстве областей ЦФО ожидаются сильные дожди (15-49 мм за 12 часов, или до половины от месячной нормы осадков), которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром скоростью 15-22 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50-70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60-100% июльской нормы осадков.