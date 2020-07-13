Два мурманских проекта по развитию экотуризма примут участие в конкурсе АСИ

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Два проекта от Мурманской области по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России отправили для участия во Всероссийском конкурсе, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства Мурманской области.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федерального агентства по туризму РФ. В числе основных задач - поддержка проектов развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

"Представленный на конкурс проект "Хибины для всех" направлен на развитие одного из ключевых туристических брендов региона - Хибинского горного массива. Проект "Зеленый пояс Фенноскандии. Кайта" направлен на сохранение и развитие части уникального приграничного объекта - пояса лесов по обе стороны границы России, Финляндии и Норвегии протяженностью почти 1500 км, который протянулся от берегов Балтийского до побережья Баренцева моря", - говорится в сообщении.

По информации правительства, в команду проекта "Хибины для всех" вошли представители Лапландского природного заповедника, Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН, администрации Кировска, региональной Дирекции ООПТ, а также эксперты в сфере экологического туризма, особо охраняемых природных территорий, архитектуры и проектирования, экономики и финансового планирования и других. Возглавляет проект заместитель губернатора Ольга Кузнецова, координатором выступает региональный комитет по туризму.

В команду проекта "Зеленый пояс Фенноскандии. Кайта", которую возглавляет глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов, вошли представители администрации муниципального образования, регионального министерства природных ресурсов и экологии, Центра городского развития Мурманской области, региональной Дирекции ООПТ, комитета по туризму Мурманской области, МХК "Еврохим" и профильные эксперты.

Заседание конкурсной комиссии состоится 28 июля, на нем выберут 30 лучших заявок. Представившие их команды смогут разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и представить их на втором этапе конкурса. В октябре выберут десять победителей - пилотные территории по развитию экологического туризма.