Программа обучения учителей математики и одаренных детей начнет работу в КБР с сентября

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Программа по подготовке кадров в IT-сфере, ориентированная на учителей математики и одаренных детей, начнет работу в Кабардино-Балкарии (КБР). Первые занятия для учителей математической школы запланированы на сентябрь 2020 года, сообщил ТАСС в понедельник министр цифрового развития Республики Ислам Ашхотов.

"Начинается работа по переобучению преподавательского состава и одаренных детей - "ЯМатематик", так как математика является фундаментальной наукой для освоения программирования. Обучение будет проводить известный российский математик и экономист, популяризатор математики Алексей Савватеев. Также в сентябре в пилотном режиме планируется запуск двух классов по программе "Яндекс.Лицей", - рассказал Ашхотов.

Собеседник агентства отметил, что в регионе уделяется особое внимание совершенствованию существующей системы образования, "которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами, стать "фабрикой" талантов, нового поколения граждан, способных изменить экономику".

По его словам, в настоящее время совместно с высшими учебными заведениями республики прорабатывается вопрос внедрения дополнительного курса как факультативной дисциплины по получению ключевых компетенций цифровой экономики. "Дают первые плоды школа "ЯПрограммист" и детский технопарк "Кванториум", в результате чего замкнулся весь период развития ребенка - от пяти лет до окончания вуза", - добавил он.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин выступил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, призвав активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны. По его словам, нужно таргетировать это направление, "запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни" - в образовании и здравоохранении, в госуслугах и, "что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", а также "в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела".

Основными целями нацпроекта "Цифровая экономика РФ" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере. Кроме того, проект нацелен на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.