Почти 70 человек участвуют в отборе на должность главы агентства по туризму Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Почти 70 претендентов, в том числе и из других стран, участвуют в открытом конкурсе на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, который проходит в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатки.

"Достаточно широка география наших участников. Это 26 регионов нашей страны. Есть претенденты из Турции, Италии, из Таиланда и с Украины. Большей частью сегодня представлены кандидаты из Москвы и Московской области, Камчатского края и Санкт-Петербурга. Сегодня наши претенденты начали проходить тестирование. Вопросы касаются профессиональных знаний, которые необходимы на руководящей должности", - приводятся в сообщении слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрия Коростелева.

Всего на эту должность подали заявки 83 человека, 67 из которых прошли второй модуль первого этапа и допущены к тестированию. Итоги первого этапа подведут 17 июля, первые 10 претендентов, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут во второй этап. Далее кандидаты на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края защитят представленные проекты. Финальным этапом для трех оставшихся конкурсантов станет собеседование с врио главы региона Владимиром Солодовым. Служебный контракт с будущим руководителем планируют заключить 28 июля.

Процедуру открытых конкурсов на руководящие должности в регионе внедрил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. По мнению врио главы полуострова, правительство края должно открыто и прозрачно привлекать в команду эффективных сотрудников. Отбор на должность руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края объявлен 29 июня после увольнения по собственному желанию предыдущего руководителя агентства Елены Стратоновой.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В июне вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, и это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое увеличилось число побывавших на полуострове иностранцев - до 36 тыс. Самыми популярными местами отдыха на Камчатке остаются Долина гейзеров с ее уникальными геотермальными источниками и Налычевская долина, которая обрамлена цепью вулканов.