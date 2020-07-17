Строительство моста в Улан-Удэ профинансируют из федерального бюджета

ТАСС, 17 июля. Строительство третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ будут финансировать из федерального бюджета. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ.

Вопрос о строительстве третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ обсуждали на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2017 года. Позже глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, в конце прошлого года - определен победитель тендера, строительством объекта займется зарегистрированная в Московской области компания "Хотьковский автомост". В апреле этого года республиканские власти заявили о начале работ и пообещали, что объект будет возведен за три года.

"Проект очень важен для города с учетом развития территории города его обязательно нужно делать. Цена вопроса, конечно, большая - 7,5 млрд рублей. Но будем изыскивать деньги в федеральном бюджете, будем вместе с региональным бюджетом искать возможности, потому что мост нужен, без него городу будет тяжело развиваться и будет, к сожалению, ситуация по транспорту усугубляться", - заявил вице-премьер.

Хуснуллин уточнил, что компания, выигравшая конкурс на строительство сооружения, имеет необходимый опыт. "Надо сейчас ускорить вопрос освобождение территории, подготовить площадку, будем выделять финансирование и надо строить, как можно быстрее", - добавил вице-премьер.

На месте строительства моста необходимо провести подготовительные работы, связанные с перестроением системы тепловых коммуникаций и канализационных коллекторов. Общая стоимость проекта по строительству третьего моста через Уду - 7,5 млрд рублей, из них 700 млн рублей регион уже получил из федерального бюджета на разработку рабочей документации, выкуп земельных участков, перенос коммуникаций, выполнение строительно-монтажных работ.

Новый четырехполосный мост длиной 202 м и шириной 26 м соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, это решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час, таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки.

О жилищном строительстве

Хуснуллин также сообщил, что правительство РФ поддержит средствами федерального бюджета создание инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры в Улан-Удэ для развития жилищного строительства.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Эта цель намечена на период до 2024 года.

"Мы будем помогать со стороны федерального бюджета инженерными сетями, дорогами, социальной инфраструктурой. Город заявился вместе с руководством региона в программу "Стимул". Все шансы есть получить поддержку со стороны федерального бюджета. И это будет главной поддержкой для развития застройщиков в городе. Самое главное, что жители получат больше качественного жилья", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в Улан-Удэ и в целом в Бурятии необходимо увеличивать объемы жилищного строительства.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства. Для участия в программе регионы должны сформировать список проектов строительства жилья с предполагаемым объемом ввода, а также предложить, какие необходимо построить объекты инфраструктуры. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры по программе "Стимул" было выделено 22,5 млрд рублей.

В новость внесены изменения (10:25 мск) - добавлены подробности про развитие в регионе жилищного строительства.