По Крымскому мосту проехали 10 млн автомобилей с 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. По Крымскому мосту с начала запуска движения в мае 2018 года проехали 10 млн автомобилей, в том числе 130 тыс. автобусов, сообщается в пятницу на сайте Упродор "Тамань".

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"10 млн автомобилей, в том числе 130 тыс. автобусов и 1,3 млн грузовиков, проехали по Крымскому мосту с момента запуска автомобильного движения, в мае 2018 года. Транспортный поток в Республику Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств", - говорится в сообщении.

Эксплуатация автодорожной части осуществляется в штатном режиме. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников, в распоряжении которых 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью специализированных приборов и датчиков. Вся оперативная информация о ходе эксплуатации транспортного перехода поступает в Центр управления производством, расположенный на таманском берегу.

Об увеличении траспортного потока летом

Упрдор "Тамань" также сообщает, что поток транспорта по Крымскому мосту вырос с начала лета в два раза - до 21 тыс. автомобилей в сутки.

"Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком - до 21 тыс. автомобилей. Почти 280 тыс. транспортных средств пересекли Керченский пролив в июне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый месяц лета поток автотранспорта на Крымский полуостров превысил таманское направление на 18%. С начала июля по мосту на полуостров проехало свыше 150 тыс. автомобилей, в сторону материка - более 100 тыс. В целом за 45 дней лета Крымский мост пересекли 550 тыс. машин, а с начала этого года транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 1,5 млн автомобилей.

Максимальный суточный трафик был зафиксирован 12 июля: почти 25 тыс. автомобилей за 24 часа в оба направления.

"В период летних отпусков транспортный поток на Крымском мосту увеличивается. Полагаясь на опыт прошлых лет, наиболее высокая интенсивность движения приходится на последний месяц лета. В 2018 и 2019 годах рекордное количество автомобилей в обе стороны зафиксировано 12 августа: 33 тыс. и 36 тыс. транспортных средств за сутки соответственно", - говорится в сообщении.

Про Крымский мост

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года, пассажирское железнодорожное сообщение - в декабре 2019 года, а 30 июня запущено грузовое железнодорожное сообщение.

В новость внесены изменения (11:13 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.