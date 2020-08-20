Программу обучения незрячих детей IT-технологиям создадут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты по работе со слабовидящими и незрячими детьми планируют создать программу обучения таких школьников IT-технологиям. Осенью 2020 года по программе "Тифлоквант" пройдут занятия на базе трех школ края, сообщила ТАСС в пятницу один из инициаторов проекта, директор Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих Екатерина Захарова.

Проект создания интеллектуального тифлопространства дополнительного образования для незрячих и слабовидящих детей из Ставропольского края в 2020 году выиграл президентский грант. Реализовать инициативу планируется до конца этого года.

"На площадках трех образовательных учреждений будет организовано обучение детей по разным направлениям IT-сферы - программирование, 3D-моделирование и так далее. В школах будут проходить теоретические занятия, практические пройдут на площадке "Кванториума" в городе Михайловске, где для детей будут организованы экскурсии. Перед тем как запустить занятия с детьми, будет разработана программа, которая поможет преподавателям выстроить работу", - сказала Захарова.

По данным Ставропольского краевого отделения Всероссийского общества слепых, в регионе проживает 520 детей с ограничением по зрению. Около трети этих ребят получают дополнительное образование - как правило, в области культуры и искусства. "Сегодня считают, что незрячие чаще всего учатся музыке, массажу, то есть стереотипные представления. На самом деле возможности таких людей гораздо шире, этот проект поможет это продемонстрировать. Много талантливых, умных ребят, хочется помочь им освоить IT-пространство в рамках занятий, экскурсий", - отметила Захарова.

Теоретические занятия по IT-технологиям начнутся в Ставропольском крае в середине октября 2020 года и будут проходить на базе школ для слепых в городах Кисловодск и Георгиевск, а также общеобразовательной школы Ставрополя, работающей в рамках инклюзивного подхода. По итогам обучения дети посетят площадку "Кванториума" и смогут применить свои знания на практике.

"Это будет полезно не только детям, но и преподавателям "Кванториума", потому что педагоги привыкли общаться с детьми, у которых нет ограничений по зрению. Нужна адаптированная методика для работы с детьми, преподаватели готовы. В рамках проекта мы хотим помочь ребятам включиться в эту работу, все площадки могут быть адаптированы, чтобы и незрячие дети эти процессы осваивали. Мы хотели бы, чтобы эти практики получили развитие в дальнейшем, к примеру, в школах, это поможет ребятам, возможно, и с определением профессии", - пояснила Захарова.