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Ученые нашли способ выращивания нанокристаллов для гаджетов при комнатной температуре

В классической технологии получение карбида кремния продолжается этапами в несколько дней. Разработанный метод позволяет пропустить эти этапы

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Физики Воронежского государственного университета (ВГУ) создали новую технологию получения при комнатной температуре 2D кристаллов карбида кремния, которые используются в телефонах, смартфонах, ноутбуках, компьютерах и другой электронной технике. По классической технологии такие кристаллы получают при температуре 1800 градусов Цельсия, рассказал ТАСС начальник управления инноваций и предпринимательства ВГУ Дмитрий Жукалин.

"Мы создали новую технологию получения 2D кристаллов карбида кремния. Классическая технология получения карбида кремния предполагает температуру 1800 градусов Цельсия <...>, а особенность нашей разработки в том, что мы можем создавать условия и получать карбид кремния при комнатной температуре", - рассказал Жукалин.

Он пояснил, что новая технология разработана коллективом ученых кафедры физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета ВГУ. "Карбид кремния - это основа современной надежной электроники, в том числе электроники повышенной надежности для оборонной промышленности. Наша технология позволяет в разы ускорить и удешевить создание углеродного однослойного наноматериала - 2D кристаллов карбид кремния. В классической технологии получения карбида кремния предполагаются этапы, которые продолжаются несколько дней: подготовка материалов, нагрев, разделение пластин, их обработка, в то время как наш метод позволяет пропустить все эти этапы", - рассказал Жукалин.

Ученый объяснил, что новая технология основана на уникальных свойствах наноматериалов и наночастиц, на особенностях взаимодействия атомов друг с другом в условиях, созданных в капельном нано-реакторе. "Если в нано-реакторе растворены наночастицы, то за счет увеличении давления и вихревых потоков <...> на атомарном уровне появляется зародыш, который вырастает в кристалл, и при этом температура может быть комнатной", - сказал он.

Он добавил, что новая технология получения 2D кристаллов карбида кремния электроимпульсным методом запатентована, в перспективе ученые ВГУ планируют применить ее для образования кристаллов на микросхемах.

Воронежский госуниверситет является одним из крупнейших вузов Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает со 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, в нем обучается свыше 21 тыс. студентов.

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