В Ингушетии прошел первый аукцион по продаже изделий ремесленников

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Первый аукцион по продаже изделий ремесленников прошел в Ингушетии в рамках проекта "Орнамент - символ жизни. Возрождение войлочного искусства ингушей", реализуемого за счет средств президентского гранта. Как сообщили ТАСС в историко-географическом обществе "Дзурдзуки", удалось продать большинство лотов.

"Главной целью аукциона под названием "Войлок в каждый дом" было познакомить людей с разными видами ингушского ремесла. Помимо войлочных ковров и изделий, на аукционе были представлены кожаные изделия, изделия из дерева и железа, текстильные изделия, картины, панно. Приятно отметить, что большинство лотов, всего было 30, удалось продать", - отметили в географическом обществе.

На следующей неделе в республике также будет организована ярмарка, где будут представлены войлочные ковры.

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" в 2018 году и выиграл почти 3,5 млн рублей. На эти средства были проведены исследования башенных комплексов в горном районе Ингушетии, организована выставка петроглифов, выпущена серия раскрасок с национальным ингушским орнаментом и книга об истории и значении петроглифов и орнаментов. В 2019 году проект снова получил грант, но уже в области возрождения войлочного орнаментального искусства. Всего на реализацию проекта обществу выделено 2,8 млн рублей.