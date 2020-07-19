Овощехранилище на 4 тыс. тонн построят в Кизлярском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Инвестиционный проект по строительству овоще-фруктохранилища общей мощностью на 4 тыс. тонн реализуется в Кизлярском районе Дагестана. Его сдача в эксплуатацию планируется в октябре этого года, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Сегодня, 19 июля, министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по строительству хранилища для плодов и фруктов в селе Речное Кизлярского района. Как рассказал руководитель предприятия Мавлид Хайбулаев, хранилище будет состоять из четырех основных камер по 700 тонн каждая, максимальная мощность объекта будет составлять 4 тыс. тонн фруктов и овощей. Хранилище будет сдано в эксплуатацию до начала октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Инвестпроект реализуется сельскохозяйственным потребительским кооперативом "Стимул", который получил на его выполнение по линии Минсельхозпрода региона грантовую поддержку.

По словам Гусейнова, инвестпроект должен обеспечить "не просто хранение выращенных аграриями овощей и фруктов, но и способствовать их сбыту по выгодным ценам, а также содействовать созданию рабочих мест".

"Руководство предприятия должно ежегодно определять продукцию, которая будет востребована на рынке и самостоятельно реализовывать аграриям семена именно этих культур. В этом случае удастся обеспечить сбыт продукции после ее хранения. В данном случае государственная поддержка направлена не только на создание мощностей для хранения фруктов и овощей, но и ягод, а также на обеспечение сбыта и создание дополнительных рабочих мест", - отметил министр.