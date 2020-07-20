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В Керчи 45 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водоводе

По словам директора Керченского филиала госпредприятия "Вода Крыма", к вечеру систему водоснабжения полностью восстановят

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Около трети жителей Керчи в Крыму осталось без воды из-за аварии на водоводе, питающем город, сообщил ТАСС в понедельник директор Керченского филиала госпредприятия "Вода Крыма" Денис Лупу.

"Утром произошел прорыв водовода диаметром 800 мм, около 45 тыс. жителей остались без воды. Аварию устранили, начинается заполнение системы. К вечеру люди будут с водой", - сообщил он.

Населению организовали подвоз воды. В регионе объявили штормовое предупреждение на 20-21 июля. Ожидаются ливни, град, гроза, шквал до 25 м/с. Сейчас в Крыму солнечно, без осадков, температура воздуха около плюс 25 градусов. По данным переписи 2014 года, в Керчи проживают 147 тыс. человек.

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