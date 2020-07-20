На Ставрополье отремонтируют водовод, питающий 14 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Магистральный водовод, введенный в эксплуатацию более 40 лет назад, капитально ремонтируют на Ставрополье. Это поможет решить проблему с дефицитом и качеством воды у 14 тыс. жителей нескольких населенных пунктов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В Изобильненском городском округе проводится капитальный ремонт изношенного участка магистрального водовода. Реализация проекта позволит решить проблему с дефицитом и качеством воды у 14 тыс. ставропольцев, проживающих в поселке Рыздвяном, станице Рождественской, селе Московском и хуторе Спорном", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водовод протяженностью 16 км, запитанный от очистных сооружений водоснабжения города Изобильного, был введен в эксплуатацию в 1976 году. В рабочем состоянии он поддерживался путем периодической замены участков, пришедших в аварийное состояние. Однако высокий износ не позволял подавать воду под необходимым давлением, что регулярно приводило к дефициту ресурса, особенно летом, в период повышенного разбора воды.

Отмечается, что старые стальные трубы, подвергшиеся коррозии из-за длительного использования, меняют на новые. Часть водовода нужно проложить под автотрассой: трубу здесь укладывают в специальный футляр.

"В прошлом году мы получали сигналы от жителей поселка Рыздвяный, села Московского и станицы Рождественской о перебоях с водой. Поэтому по решению главы края из бюджета были выделены 16,7 млн рублей на проведение капитального ремонта почти трехкилометрового участка водовода. Работы проводятся без отключения воды у абонентов", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.