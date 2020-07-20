Первый ледовый дворец построят в Нальчике

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Первый ледовый дворец и большой спортивный комплекс с бассейном построят в Нальчике в рамках нацпроекта "Демография" к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр спорта региона Ислам Хасанов.

"На период до 2024 года в рамках участия в реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" в республике планируется к строительству ряд масштабных спортивных объектов, по которым уже подписаны соглашения на период до 2022 года включительно на общую сумму более 600 млн рублей. Это спорткомплекс для занятий спортивным пятиборьем, физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий зимними видами спорта и строительство крытого катка с искусственным льдом", - рассказал Хасанов.

В регионе нет ни одного спортивного объекта, где можно было бы заниматься зимними видами спорта, а бассейн с пятидесятиметровой чашей станет самым крупным в Кабардино-Балкарии, отметил министр. Он уточнил, что эти объекты будут возведены в Нальчике.

"В муниципалитетах республики запланирован целый комплекс мероприятий по строительству объектов спортивной инфраструктуры. В частности, в 2020 году по нацпроекту во всех районах республики строятся пять физкультурно-оздоровительных комплекса и 28 плоскостных спортивных сооружений, для 44 организаций закуплено спортивное оборудование", - добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал уделять больше внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.