Конные прогулки по индивидуальным маршрутам предложат туристам на Архызе

ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Единственный в СКФО горный пятизвездочный отель Arkhyz Royal Resort & Spa, расположенный на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), подготовил для туристов конные прогулки по индивидуальным маршрутам. Об этом сообщила в понедельник ТАСС владелица гостиницы Рената Шюшайте.

"Мы довольно много времени потратили на то, чтобы создать летнюю инфраструктуру. В этом летнем сезоне она будет работать на полную мощность: обустроен каждый уголок вокруг отеля, на территории расположено очень много зон для отдыха. Отель купил лошадей, у нас теперь свои горные гиды, которые по желанию могут создать любой маршрут, чтобы гость смог исполнить все свои желания, к примеру, часть пути преодолеть верхом, потом идти пешком", - рассказала Шюшайте.

По ее словам, к летнему сезону подготовлена уличная аква-зона. В отель привезен большой монолитный бассейн, вокруг него оборудована зона для загара. Для детей будет работать площадка в стиле "русской сказки" с батутами, откроется кинотеатр с большим экраном. Для гостей отеля подготовлено новое меню, приоритет в приготовлении блюд отдается местной рыбе, мясу, травам и ягодам. В гостинице работает постоянная экспозиция работ литовского художника-импрессиониста Артураса Бразюнаса.

"Есть такое мнение, что отдых зимой - горы, летом - море. Сейчас все меняется, летом в горах для туристов открывается множество возможностей. И, находясь в горах, многие хотят качественного сервиса и развитой инфраструктуры, притом находясь на расстоянии вытянутой руки с природой", - отметила Шюшайте.

Она также рассказала, что вся инфраструктура отеля подготовлена к работе с учетом новых условий и требований санитарных властей. "Мы полностью подготовили всю инфраструктуру к курортному сезону с точки зрения требований Роспотребнадзора. Каждые два часа проводится получасовая санитарная обработка, когда дезинфицируются все поверхности в общественных местах, лавочки, перила", - добавила руководитель отеля.

В Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР ТАСС сообщили, что в 2020 году ставка сделана на развитие в регионе экотуризма, в том числе туристических маршрутов.

"В списке на сегодняшний день 83 туристических маршрута, на территории Тебердинского заповедника функционируют 15 экологических маршрутов, все они разделены на категории по сложности, протяженности, перепаду высот, периоду действия и доступности. Также планируется открытие новых горно-пешеходных и экологических маршрутов", - рассказали в министерстве.

Об отеле и курорте

Отель Arkhyz Royal Resort & Spa открылся в конце 2018 года в центре туристической деревни Романтик. В отеле подготовлено почти 90 номеров для размещения 230 гостей.

Курорт Архыз начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.