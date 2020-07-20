На Ставрополье построят 15 вертолетных площадок для санитарной авиации

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Вертолетные площадки для медицинской эвакуации построят в разных районах Ставрополья. Авиационные медицинские эвакуации по национальному проекту "Здравоохранение" планируется использовать в регионе с 2021 года, сообщили журналистам в понедельник в управлении по информполитике правительства края.

"В ближайшее время предстоит подготовить 15 вертолетных площадок, которые будут располагаться по всему краю. Например, пациента из отдаленного села на реанимобиле доставляют на одну из таких площадок, откуда уже на вертолете - в Ставрополь", - приводятся в сообщении слова главного врача станции скорой медицинской помощи Ставрополя, главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Ставропольского края и СКФО Антона Фарсиянца.

По данным управления, авиационные медицинские эвакуации планируется внедрять в практику с 2021 года.

"Уже заключен контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по строительству вертолетной площадки на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя. Площадка будет предназначена для медицинских вертолетов типа "Ансат". Уже сформированы авиамедицинские бригады, реаниматологи и анестезисты прошли обучающие курсы и получили сертификаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиамедицинские бригады сформированы из сотрудников краевой и 4-й городской больниц Ставрополя.

Управление сообщает, что для оптимизации оказания экстренной помощи пациентам распоряжением правительства края утверждена Стратегия развития санитарной авиации до 2024 года. Стратегия разработана по региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.