Железноводск подал заявку на участие в конкурсе "умных городов" России

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Железноводск участвует в федеральном конкурсе "умных городов" России. Город-курорт подал заявку на получение гранта в 75 млн рублей, который позволит внедрить платформу "умного города" в поселке Иноземцево, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Муниципалитет принимает участие в федеральном конкурсе "умных городов" России. Победа во всероссийском конкурсе позволит Железноводску распространить цифровую платформу "умного города" на наш курортный поселок Иноземцево. Здесь также будут установлены smart-киоски, цифровые приборы учета, "умные" остановки и пешеходные переходы. В случае победы Железноводск получит грант в размере 75 млн рублей", - рассказал глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что результаты конкурса станут известны в начале 2021 года.

Проект "Умный город" начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.