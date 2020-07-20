Патриотические фильмы покажут бесплатно на территории мемориала в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Российские и советские патриотические фильмы будут бесплатно транслировать на экране амфитеатра в обновленном мемориальном комплексе в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Фильмы патриотической направленности будут транслироваться на ЖК-экране амфитеатра на территории мемориального комплекса "Барбашово поле" с 21 июля по 30 июля", - говорится в сообщении.

Среди фильмов, которые будут показывать, такие как "В бой идут одни старики", "Горячий снег", "На войне как на войне", "По следам Карабаира" и другие. Помимо художественных фильмов будут показывать и документальные.

Кроме того, будут транслировать "Бессмертный полк", видеоматериалы об уроженцах Северной Осетии - участниках Великой Отечественной войны.

После обновления в комплексе появилась новая экспозиция из 72 баннеров, на каждом из которых изображено около 100 портретов участников Великой Отечественной войны, и зрительная площадка на 180 посадочных мест с широкоформатным экраном и информационным интерактивным терминалом.

У мемориального комплекса есть сайт с виртуальным 3D-туром, а также огромным массивом цифровой информации о каждом из 89 тыс. героев из Северной Осетии, ушедших на фронт Великой Отечественной войны.