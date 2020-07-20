В Северной Осетии для бюджетников в селах будут строить дома по госпрограмме

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Работники бюджетных организаций в селах Северной Осетии смогут получить дома по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания главы региона Вячеслава Битарова с министром сельского хозяйства Казбеком Вазиевым.

"Эта программа - прекрасная возможность для работников бюджетной сферы села улучшить свои жилищные условия. Таким образом мы можем привлечь больше специалистов в отдаленные районы республики, где есть нехватка учителей и врачей. Но оплатить из собственных средств даже 30% стоимости дома - это большая нагрузка для работника бюджетной сферы. Поэтому надо им помочь погасить из республиканского бюджета часть этой суммы", - сказал глава.

Госпрограмма предоставляет возможность тем, кто трудится на сельской территории приобрести собственную крышу над головой по двум направлениям. В первом случае работнику сельского предприятия или организации жилье предоставляется по социальному найму. При этом 80% стоимости жилья предоставляет государство, 20% - работодатель. Во втором случае это касается работников бюджетной сферы - учителей, врачей, специалистов Домов культуры и др - на выделенные средства в соотношении 70% - государство, 30% - собственные вложения строятся новые жилые дома или коттеджи.

В следующем году Северной Осетии из федерального бюджета на реализацию данной программы предполагают выделить около 400 млн рублей. Десятки семей тружеников села смогут отметить долгожданное новоселье в собственном доме.

По итогам обсуждения Вячеслав Битаров дал поручение министерству сельского хозяйства проработать возможность предоставления финансирования из бюджета республики части собственных затрат на жилье по данной госпрограмме. Это касается сельских учителей, врачей, культработников, которым республика поможет погасить часть собственных вложений.