В Карачаево-Черкесии откроется музей Министерства чрезвычайных ситуаций региона

ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Музей истории ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии будет открыт в Черкесске. В музее будут собраны фото, образцы одежды, истории ветеранов пожарной охраны, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"На территории второй пожарно-спасательной части города Черкесска создан музей Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. Посетителям музея будут представлены различные экспонаты и материалы, отражающие основные вехи становления чрезвычайной службы в субъекте. Идея создания музея принадлежит врио начальника ГУ МЧС по КЧР Александру Голоколенко. В скором времени музей будет открыт для всех жителей Карачаево-Черкесии, вход будет бесплатным", - говорится в сообщении.

В музее будет собрана история ветеранов пожарной охраны, гражданской обороны и государственного пожарного надзора, памятные фото, образцы одежды, которую раньше носили пожарные, старое пожарно-техническое вооружение и награды, которые сотрудники МЧС завоевали на различных соревнованиях. Экспонаты собраны из старых пожарных частей и приняты от самих ветеранов.

Подготовка к открытию длилась около месяца. В музее планируют проводить экскурсии для школьников, им расскажут об истории пожарно-спасательной службы в Карачаево-Черкесии.