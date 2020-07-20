Количество жителей КБР, занимающихся спортом, планируется увеличить на 15% к 2024 году

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Количество жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составляет 40,3%. К 2024 году этот показатель должен возрасти до 55%, сообщил ТАСС в понедельник министр спорта региона Ислам Хасанов.

"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, <...> по итогам прошлого года составила 40,3% (около 350 тыс. человек - прим. ТАСС), до 2024 года в систематическое занятие спортом должно быть вовлечено не менее 55% населения. В республике на профессиональной основе 36 видами спорта занимаются 36 тыс. детей и подростков, что является хорошим показателем. На регулярной основе участниками сборных команд РФ становятся, с небольшим ростом ежегодно, около 130-140 человек. Из-за пандемии планы были нарушены, но Кабардино-Балкария остается кузницей профессиональных спортсменов мирового уровня", - рассказал Хасанов.

Он уточнил, что властям необходимо создать такие условия, чтобы у граждан была возможность в шаговой доступности заниматься физкультурой и спортом. "Сейчас приоритеты расставлены так, чтобы к занятиям спортом вовлечь максимальное количество граждан и создать условия для всех людей, которые этого хотят. Если раньше это были спортивные учреждения определенной направленности, для определенной категории граждан, то сейчас мы должны предоставить условия для всех", - добавил собеседник агентства.

По данным властей, в каждом районе КБР построили многопрофильные физкультурно-оздоровительные комплексы, только в 2019 году возведены девять многофункциональных спортплощадок и три футбольных поля с искусственным покрытием, закуплено спортивное оборудование для нескольких населенных пунктов, обустроены четыре площадки для сдачи тестов на нормативы ГТО, закуплено оборудование для 42 спортивных организаций, закуплен автотранспорт для перевозки спортсменов. В 2020 году в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в КБР строятся 33 объекта, а также закуплен спортивный инвентарь для 44 спортивных организаций, которые ведут подготовку по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, мероприятия нацпроекта проходят во всех муниципалитетах региона. Общий объем предоставленных субсидий составляет более 358 млн рублей, региональное софинансирование составляет 23,6 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.