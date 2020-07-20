В Пермском крае содержание нефтепродуктов в реке Толыч в 500 раз превышает норму

ПЕРМЬ, 20 июля. /ТАСС/. Содержание нефтепродуктов в реке Толыч в городе Березники Пермского края в месте сброса сточных вод Березниковского содового завода (БСЗ) превысило норму в более чем 500 раз, что следует из протокола проб, предоставленном журналистам в понедельник филиалом компании "Уралхим" - предприятием "Азот", которое и зафиксировало превышение.

"ПДС [предельно допустимое содержание] 0,05 мг/дм3. Результат анализа 26 ± 6 мг/дм3", - указано в документе.

Как сообщила пресс-служба "Азота", лабораторные пробы провели в воскресенье по поручению Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры. "Уралхим" направил заявление в надзорные органы и администрацию Березников и данные проб речной воды в месте сброса сточных вод БСЗ.

8 июля завод "Азот" "Уралхима" остановил производство, так как зафиксировал повышение концентрации хлорида кальция в Камском водохранилище в Пермском крае. Ущерб от простоя компания оценила примерно в 13 млн долларов за десять дней простоя. На прошлой неделе предприятие частично возобновило работу. По сообщению краевого Минприроды, предполагаемым источником загрязнения стал накопитель Березниковского содового завода в реке Толыч. По факту инцидента краевая прокуратура проводит проверку, следственное управление СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

О предприятиях

"Азот" - филиал российского производителя азотных и фосфорных удобрений - компании "Уралхим". Предприятие специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры. Он находится в городе Березники Пермского края.

Березниковский содовый завод (БСЗ) основали в 1883 году. Это было первое предприятие в России по производству соды. Основной продукт - сода кальцинированная марки "А" и "Б", которой пользуются многие российские предприятия. Сегодня БСЗ - это крупнейший производитель соды и карбонатных пород. Его продукция используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной, пиротехнической, электронной, нефтеперерабатывающей промышленности, цветной и черной металлургии, медицине, в строительной отрасли.