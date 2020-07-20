Ученые выяснили, что зарастание Арктики растениями резко усилит выбросы парниковых газов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские и зарубежные климатологи выяснили, что проникновение южных растений в Арктику фактически удвоит ежегодные выбросы парниковых газов, которые возникают в результате разложения древней органики в оттаявшей почве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба университета Умео со ссылкой на статью в журнале Nature Geoscience.

"Мы уже полвека знаем, что корни растений стимулируют размножение микробов, разлагающих почвенную органику, подкармливая их сахаром. С другой стороны, до настоящего момента времени у нас не было никаких сведений о том, как эти взаимодействия между флорой и микрофлорой будут влиять на круговорот углерода в природе", - сказала Фрида Койпер (Frida Keuper), климатолог из университета Умео (Швеция), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как предполагают ученые, быстрое потепление Арктики в результате глобальных климатических изменений приведет к резкому сокращению площади вечной мерзлоты, возникшей в почве северных регионов Евразии и Северной Америки во времена последнего оледенения. Климатологи считают, что около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия. Этот процесс высвободит огромное количество замороженной органики, которая накапливалась в промерзшей почве на протяжении нескольких сотен тысяч лет. Эти останки флоры и фауны быстро разложены микробами, что приведет к выделению больших объемов метана и углекислоты. Аналогичным образом осушение Арктики, связанное с таянием мерзлоты, приведет к учащению стихийных пожаров, которые также будут уничтожать эти запасы органики.

Койпер и ее коллеги, в том числе российские исследователи из Института леса СО РАН в Красноярске, проверили, как на эти выбросы будет влиять так называемый "прайминг", особый почвенный процесс, связанный с тем, как корни растений взаимодействуют с окружающей их микрофлорой почвы.

Корни глобального потепления

Ученые еще в середине прошлого века обнаружили, что все представители флоры с развитой корневой системой напрямую "дирижируют" жизнедеятельностью многих почвенных грибков, бактерий и даже многоклеточных животных, выделяя сахара и различные летучие вещества.

Устанавливая с ними симбиотические отношения, растения получают доступ к новым источникам воды и нутриентов, тогда как их "партнеры" получают возможность питаться отмирающими клетками внешней оболочки корней и получают углеводы, которые производит наземная часть растения. Все это, в частности, приводит к тому, что разложение почвенной органики резко ускоряется, причем этого эффекта можно добиться, если просто ввести в почву экстракт корней растения.

Климатологи из России, Европы и США задумались, насколько сильно подобные взаимодействия между флорой и почвенной микрофлорой будут влиять на разложение органики, растаявшей недавно вместе с вечной мерзлотой. Для этого ученые сравнили то, как различается длина корневой системы растений из тундры и лесов умеренного пояса, после чего оценили то, как много органики будут разлагать и те, и другие растения.

Эти расчеты показали, что зарастание Арктики и приполярных регионов растениями с развитой корневой системой приведет к резкому увеличению объемов выбросов парниковых газов. В общей сложности, почвенные бактерии будут дополнительно выделять примерно 400 миллионов тонн парниковых газов каждый год, что фактически удвоит общий объем выбросов, связанных с оттаявшей вечной мерзлотой.

Особенно сильно, как отмечают исследователи, эти процессы затронут восточную часть Западной Сибири, полуостров Таймыр, а также многие северные регионы Восточной Сибири и центральных областей Канады. Учитывая огромные объемы парниковых газов, которые будут порождены бактериями и растениями, их существование необходимо учитывать при прогнозировании климата Земли и оценке эффективности мер по борьбе с глобальным потеплением, заключают климатологи.